Proefperiode maatschappelijke diensttijd start over enkele maanden

Veel jongeren zijn nog helemaal niet overtuigd van nut en noodzaak van de diensttijd, laat verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens hem vrezen ze dat hun studie wordt vertraagd of dat ze geen tijd meer hebben voor bijvoorbeeld een bijbaantje.

Om deze zorgen weg te kunnen nemen en de diensttijd aantrekkelijk te maken, is het belangrijk om samen met jongeren op te trekken bij de vormgeving en verdere uitwerking, aldus Blokhuis.

Het kabinet ziet de diensttijd als "bijdrage aan onze samenleving", waarbij jongeren in aanraking komen met medeburgers met wie ze anders niet te maken zouden krijgen. Het moet ook helpen hun talenten te ontplooien.

De diensttijd wordt samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies opgezet. Voorbeelden zijn helpen in een tehuis of bestuurlijke taken bij een sportclub. Dat is vrijwillig, of tegen een kleine vergoeding.

Jongeren die meedoen, kunnen een soort diploma krijgen. Dat kan ze bijvoorbeeld helpen bij een sollicitatie naar een functie bij de overheid.

Tegenstand

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is een fel tegenstander van de maatschappelijke diensttijd. "De maatschappelijke diensttijd schept totaal ten onrechte het beeld dat jongeren lui en niet maatschappelijk betrokken zijn, terwijl de helft van de jongeren zich al inzet als vrijwilliger", aldus ISO-voorzitter Rhea van der Dong.

"Zij zien een maatschappelijke diensttijd helemaal niet zitten. Het kabinet lijkt hier doof voor, en zet dit dure en onnodige plan gewoon door."

Prestatiedruk

De studentenorganisatie maakt zich ook zorgen over de prestatiedruk onder jongeren. Van der Dong: "Jongeren moeten tegenwoordig al zoveel en voelen al zoveel prestatiedruk en keuzestress. In plaats van daar nog eens een schepje bovenop te doen, zou het kabinet daar iets tegen moeten doen."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!