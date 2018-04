Cornielje stopt als commissaris van de Koning Gelderland

Cornielje is met twaalf jaar de langstzittende commissaris van de Koning in Nederland. Veel partijen betreuren zijn vertrek. Ze noemen de Commissaris een "een bijzonder mens" en "Sympathiek". GroenLinks laat via twitter weten het jammer te vinden dat hij vertrekt.

Vorig jaar bleek dat er bij Cornielje voor de derde keer kanker is geconstateerd. Hij noemde de prognose toen "heel slecht". Desondanks werd hij door Provinciale Staten van Gelderland voorgedragen voor een tweede termijn. Volgens de commissaris is dat echter niet de reden dat hij zijn ambt neerlegt. Hij zegt zich nu na behandelingen goed te voelen.

Naar eigen zeggen gaat de commissaris niet met de handen over elkaar zitten. Hij heeft de VVD laten weten dat hij in de toekomst beschikbaar is als Eerste Kamerlid.

Opvolger

Door nu al zijn vertrek aan te kondigen, is er volgens Cornielje voldoende tijd om zijn opvolger in te werken voor verkiezingen van de Provinciale Staten. Deze worden volgend jaar op 20 maart gehouden. Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, noemde die reden dinsdag ook toen hij bekendmaakte dat hij per 1 januari volgend jaar stopt.