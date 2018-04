Verhuizing mariniers van Doorn naar Vlissingen nog niet 'onomkeerbaar'

Dat stelt een woordvoerder van het Ministerie van Defensie tegenover over NU.nl, naar aanleiding van eerdere berichtgeving in De Telegraaf.

"We zijn al ver in de realisatie van de planning van de kazerne in Vlissingen, maar ook wij zien dat het Korps Mariniers geconfronteerd wordt met een hogere uitstroom dan normaal. Op dit moment is alles nog open, we hebben nog geen onomkeerbare stappen genomen."

De verhuizing naar Vlissingen zou volgens De Telegraaf de reden zijn van een hogere uitstroom bij het Korps Mariniers, omdat veel mariniers dat niet zien zitten. "We onderzoeken nog wat de extra uitstroom veroorzaakt, om vervolgens te kijken hoe we die kunnen remmen of stoppen", aldus de woordvoerder.

"Vast staat dat de uitstroom hoger is dan normaal en dat Vlissingen daarin een rol speelt. Dat blijkt wel uit signalen binnen de Mariniers."

Voordat het onderzoek naar de hogere uitstroom is afgerond, wordt er nog geen definitieve beslissing genomen. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie benadrukte dinsdag in antwoord op Kamervragen dat de werving en het behoud van personeel bij Defensie komende jaren een prioriteit is.

Vlissingen

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen gaat er wel degelijk vanuit dat de marinierskazerne naar zijn stad komt.

"Dat de marinierskazerne naar Vlissingen komt, is geen besluit dat gisteren is genomen. Dat besluit dateert al uit 2012. De voorbereidingen zijn in volle gang, de voormalige marinekazerne is gesloten en de aanbesteding voor de marinierskazerne loopt", zei Van den Tillaar woensdag tegen de Provinciale Zeeuwse Courant.