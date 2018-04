SGP-Kamerlid Dijkgraaf vertrekt uit Tweede Kamer om huwelijk te redden

Hij gaat meer aandacht aan zijn gezin besteden. "Sinds enkele jaren staat er steeds meer spanning op mijn huwelijk. Er is van alle kanten hard gewerkt om dat op te lossen, maar dat is tot op heden niet gelukt", schrijft Dijkgraaf in zijn afscheidsbrief die dinsdag werd voorgelezen door Kamervoorzitter Khadija Arib.

"De balans tussen werk en privé klopte niet meer", aldus Dijkgraaf. Hij wil op zoek naar werk dat minder "hectisch en tijdrovend" is.

Dijkgraaf zal geen beroep doen op de wachtgeldregeling voor Tweede Kamerleden. De 48-jarige econoom zat sinds 2010 voor de streng christelijke partij in de Tweede Kamer. Daar hield hij zich bezig met onder meer Financiën, Landbouw en Defensie.

'Bittere pil'

Dijkgraaf neemt met pijn in het hart afscheid van de volksvertegenwoordiging. "Ik had er graag nog een aantal jaren aan toegevoegd." Arib noemde zijn vertrek "een bittere pil". "Je hebt ons wel aan het denken gezet."

"Ik heb alle begrip voor de heel persoonlijke afweging die hij heeft gemaakt om, zoals hij dat zelf zegt, weer een goede balans te vinden tussen werk en privé", laat fractievoorzitter Kees van der Staaij weten in een reactie. "Het grijpt ons erg aan dat Elbert ons gaat verlaten."

Paradijs

SGP-leider Kees van der Staaij zegt Dijkgraaf "ontzettend" te gaan missen, maar begrijpt de beslissing. "Het is ook lastig en veeleisend werk."

"Waar Elbert mee te maken heeft, kunnen we allemaal mee te maken hebben. SGP'ers leven ook niet in het paradijs maar buiten het paradijs, zoals wij het zeggen. Dat betekent dat de dorens en distels die iedereen tegenkomt, wij ook tegenkomen."

Van der Staaij heeft nog geprobeerd zijn collega op andere gedachten te brengen, maar die pogingen bleken kansloos. "Op een gegeven moment moet je respecteren wanneer hij zegt ik wil minder in de schijnwerpers en ik wil minder hectische belasting in mijn werk omdat ik in mijn privéleven de nodige energie wil stoppen de komende tijd."

Dijkgraaf wordt opgevolgd door Chris Stoffer uit Elspeet, de nummer vijf van de kandidatenlijst. Die wordt woensdag beëdigd. Nummer vier Bert-Jan Ruissen is lijsttrekker bij de aanstaande verkiezingen voor het Europees Parlement.