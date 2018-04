Eerste horde voor afdwingen referendum donorwet genomen

In twee dagen tijd hebben meer dan 23.000 mensen hun handtekening gezet, aldus Nijman.

In de komende vervolgfase moeten binnen zes weken nog eens 300.000 handtekeningen worden verzameld om het referendum van de grond te krijgen. ''Dat is kort dag, maar we willen proberen dat zelfs binnen vier weken voor elkaar te krijgen, vlak voordat er wordt gestemd in de Eerste Kamer over de intrekkingswet".

Als die wet erdoor komt, wordt het raadgevend referendum afgeschaft. De 10.000 handtekeningen moeten uiterlijk 26 april zijn ingediend bij de Kiesraad, die ze via steekproeven controleert.

Als alles in orde is, gaat vanaf 3 mei dan de volgende termijn van zes weken in, verwacht Nijman. Gezien de snelheid waarmee de eerste 10.000 steunbetuigingen zijn binnengekomen, heeft Nijman naar eigen zeggen goede hoop dat de gewenste 300.000 ook tijdig zullen binnenkomen.

Donorwet

Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde in februari in met de nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dat betekent dat alle volwassen Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor zijn, tenzij hij of zij expliciet aangeeft dat niet te willen.

In het huidige systeem moeten nabestaanden - in het geval er geen keuze geregistreerd is - die keuze voor hun overleden naaste maken.

