Minister Blok volgende week naar Moskou voor overleg

Blok wil "ook in moeilijke tijden" de kanalen met de regering in Moskou openhouden, laat hij in een verklaring weten.

Belangrijke onderwerpen die worden besproken zijn de actualiteiten rond het uitzetten van diplomaten en de zaak Skripal, de rol van Rusland in Syrië en Oekraïne en mensenrechten.

"Mijn prioriteit ligt bij een veilig en stabiel Nederland en Europa. Rusland heeft daar invloed op. De wereld is hier afgelopen weken getuige van geweest", aldus Blok, die hiermee verwijst naar de zaak rond de vergiftiging van de voormalige spion Sergei Skripal.

"Het is goed om face to face te spreken met mijn collega, in alle helderheid en duidelijkheid, en ook onze fundamentele zorgen over te brengen. Daarom is het belangrijk nu naar Moskou te gaan", vervolgt de bewindsman.

Eigenlijk zou Bloks voorganger Halbe Zijlstra in februari al naar Rusland gaan. Maar hij trad kort voor de reis af omdat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.