OM beoordeelt uitspraak Pechtold over Russen als niet-strafbaar

Zeven mensen hadden aangifte tegen Pechtold gedaan na zijn uitspraak ''Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet". Hij zei dat naar aanleiding van de verklaring van ex-minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra, die erkende dat hij had gelogen.

Volgens het OM is de uitspraak van Pechtold strafrechtelijk gezien niet beledigend. Daarnaast moet de uitspraak volgens justitie ook in de ''context van het maatschappelijk debat" gezien worden. Ook is de tekst volgens het OM '"niet onnodig grievend".

Pechtold laat weten kennis te hebben genomen van het besluit van het OM. Hij had eerder al gezegd dat zijn uitspraak over Russische politici ging.

Wilders

PVV-leider Geert Wilders vindt dat de uitspraak van Pechtold overeenkomsten vertoont met zijn "minder Marokkanen"-uitspraak. In maart 2014 vroeg Wilders aan zijn gevolg tijdens een verkiezingsavond of zij "meer of minder Marokkanen" in Nederland wilden. De rechtbank in Den Haag veroordeelde Wilders in december 2016 voor die uitspraak. Hij kreeg geen straf opgelegd. Het hoger beroep in die zaak begint op 17 mei.

Wilders liet afgelopen zaterdag via zijn advocaat, Geert Jan Knoops, weten een verzoek tot uitstel te hebben ingediend bij de rechtbank. Hij wilde eerst afwachten wat het OM besloot over de uitspraak van Pechtold.

Linkse vriendjes

De PVV-leider reageerde woensdag binnen een uur op Twitter. Wilders vindt dat het Openbaar Ministerie niet onafhankelijk en objectief is. Hij vindt dat zijn uitspraken van dezelfde strekking zijn als eerdere uitspraken van andere politici die niet werden vervolgd, zoals Pechtold.

"Samsom niet vervolgd. Spekman niet vervolgd. Pechtold niet vervolgd. Ik wél vervolgd", stelde hij. "Gelijke gevallen ongelijk behandeld: OM beschermt linkse vriendjes. Als er nog iets van een rechtsstaat bestaat, dan ook mijn zaak nu meteen van tafel! Hof moet OM niet-ontvankelijk verklaren."

Rechtstaat ondermijnen

Eerder deed WIlders al soortgelijke uitspraken tijdens zijn proces. Toen riep hij dat "niemand in Nederland de rechters meer vertrouwt". Dit kwam hem op veel kritiek te staan van collegaparlementariërs, premier Mark Rutte en toenmalig minister Edith Schippers. Zij stelden dat de PVV-voorman met zijn uitlatingen het vertrouwen in de democratische rechtsstaat ondermijnde.

Ook in 2010, toen Wilders werd vervolgd wegens groepsbelediging, liet de politicus zich in soortgelijke bewoordingen over de Nederlandse rechtspraak uit. In die zaak werd de PVV-leider overigens vrijgesproken.

