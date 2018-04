Lilian Marijnissen wil niet plaatsnemen in Kamercommissie Stiekem

Dat bevestigt een woordvoerder van Marijnissen aan NU.nl naar aanleiding van berichtgeving in NRC.

De informatie die Kamerleden horen in de CIVD, zoals de afkorting luidt, mogen zij niet delen met andere parlementariërs of de buitenwereld. In deze commissie worden de leiders van de grootste partijen in de Kamer bijgepraat over het werk van de veiligheidsdiensten.

Zij is niet de eerste fractieleider van de SP die weigert in de commissie plaats te nemen; ook haar vader Jan Marijnissen weigerde op principiële gronden. Twee eerdere fractieleiders van de partij, Agnes Kant en Emile Roemer, zaten wel in de commissie.

Asscher

In principe zitten in de commissie 'Stiekem' de fractieleiders van de vijf grootste partijen. De SP was ook gevraagd om de coalitie- en oppositieverhoudingen beter tot hun recht te laten komen in de commissie.

Nu Marijnissen weigert, krijgt PvdA-leider Lodewijk Asscher een plek in de commissie.

