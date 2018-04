'Experiment legale teelt en verkoop wiet in maximaal tien gemeenten'

Dat schrijft de Volkskrant op basis van het wetsvoorstel dat naar onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gestuurd.

Van de vijf jaar wordt een jaar besteed aan de voorbereidingen.

Voor het experiment worden telers via een aanbesteding geworven. Zij mogen in die periode alleen telen voor het experiment en niet voor overige verkoop. Niet alle coffeeshops doen mee namelijk. In zes tot tien gemeenten verspreid over het land gaan winkels legaal verkopen.

In het concept staan ook strenge eisen voor de verpakking en het vervoer. Hiermee wil de regering voorkomen dat de drugs alsnog in de illegale handel terechtkomen. Op de verpakking komen waarschuwingen, vergelijkbaar als die bij sigaretten, over wat wiet met je gezondheid doet.

Over de samenstelling van de wiet en de prijs laat de regering zich inlichten door een commissie met experts.

Evaluatie

Nadat het experiment voorbij is, kunnen de deelnemende coffeeshops weer verkopen zoals ze dat daarvoor ook al deden. Na afloop ervan wordt namelijk eerst zorgvuldig geëvalueerd, voordat een besluit wordt genomen over het invoeren van legale wietverkoop.

Tegelijk met de nieuwe wet start een campagne die mensen moet waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van wietgebruik. De regering wil zo voorkomen dat mensen het normaal gaan vinden om marihuana te gebruiken.

Wanneer het experiment van start gaat, is nog niet bekend. De wet moet namelijk eerst nog door de Eerste Kamer worden aangenomen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!