'Wilders wil uitstel hoger beroep eigen strafzaak na uitspraak Pechtold'

Dat stelt zijn advocaat Geert-Jan Knoops in De Telegraaf.

Pechtold stelde naar aanleiding van de affaire rond voormalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra dat hij "de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet". Drie mensen deden aangifte van discriminatie over deze uitspraak. Veel Russen voelden zich beledigd door deze uitspraak.

Wilders vindt dat deze uitspraak overeenkomsten vertoont met zijn "minder Marokkanen"-uitspraak. In maart 2014 vroeg Wilders aan zijn gevolg tijdens een verkiezingsavond of zij "meer of minder Marokkanen" in Nederland wilden.

Groepsbelediging

Advocaat Knoops vindt dat als het Openbaar Ministerie besluit Pechtold niet te vervolgen, de vraag rijst waar het OM anders heeft geoordeeld over de uitspraak van Wilders.

Het verzoek voor uitstel is begin maart ingediend. Het beroep in de strafzaak tegen Wilders zou beginnen op 17 mei. De rechtbank in Den Haag veroordeelde Wilders in december 2016 voor de uitspraak.

De PVV-leider had zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat. Zowel Wilders zelf als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep. Het OM wil dat de PVV-leider een hogere straf krijgt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!