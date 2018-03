Tweede Kamer gaat debatteren over liquidaties in Amsterdam

De Tweede Kamer wil voor het debat ook nog een brief van het kabinet over de kwestie.

Donderdagochtend werd de broer van kroongetuige Nabil B. doodgeschoten in zijn bedrijfspand bij de NSDM-werf in Amsterdam-Noord. Nabil B. werd vorige week door het Openbaar Ministerie (OM) gepresenteerd als nieuwe kroongetuige in een reeks liquidaties en liquidatiepogingen in Amsterdam en Utrecht.

Hij heeft verklaringen afgelegd tegen kopstukken van de zogeheten Mocro-maffia.

Liquidaties

In de afgelopen vijf jaar hebben meerdere liquidaties plaatsgevonden in Amsterdam en Utrecht onder een relatief jonge generatie criminelen.

Volgens het OM is de aard van deze moorden gewelddadiger geworden sinds de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt in december 2012, waarbij de 28-jarige Yousseff Lkhorf en de 21-jarige Saïd el Yazidi om het leven kwamen.