Commissaris sluit salarisverhoging ING-topman in toekomst niet uit

"We zitten met een gigantisch dilemma", zei Van der Veer woensdag in de Tweede Kamer. Hij stelt dat een loonsverhoging noodzakelijk is om van de ING een "grote, internationale bank" te maken "waar Nederland trots op kan zijn."

Van der Veer deed zijn uitspraken woensdag tijdens een gesprek met Kamerleden in de Tweede Kamer.

Hij zei dat de raad van commissarissen van de bank de komende tijd zal evalueren wat er fout is gegaan in de communicatie naar buiten. Ook zal hij kijken of, hoe en wanneer een salarisverhoging wel opportuun is.

Dit tot grote verbazing van de aanwezige Kamerleden. "Ik krijg het idee dat u het niet begrepen heeft. U vindt het nog steeds een goed idee om salaris met 1 miljoen te verhogen", zei D66-kamerlid Jan Paternotte. Tony van Dijck (PVV): "U staat de salarisverhoging hier nog steeds met hand en tand te verdedigen!"

Jupiler League

Van der Veer is door de Tweede Kamer op het matje geroepen na de veelbesproken salarisrel rond ING-topman Ralph Hamers.

De raad van commissarissen van ING, waar onder andere oud-premier Jan Peter Balkenende deel van uitmaakt, had besloten het salaris van Hamers met 50 procent te verhogen naar 3 miljoen euro.

En dat terwijl medewerkers van de bank er per september slechts 1,7 procent salaris bij krijgen. Na de publieke verontwaardiging die volgde, zag de raad af van de salarisverhoging.

De loonsverhoging zou volgens de de commissarissen nodig zijn omdat Hamers onderbetaald zou zijn. "Ralph Hamers is Eredivisie, maar werd Jupiler League betaald", zei president-commissaris Van der Veer tegen het FD.

Onderschat

Dit leidde tot grote verbazing en kritiek in de samenleving en de politiek. Van links tot rechts werd er fel gereageerd. Met de financiële crisis nog vers in het geheugen werd er schande gesproken van het voorgenomen besluit.

Van der Veer zei woensdag dat de commissarissen de publieke verontwaardiging onderschat hebben. "Dat hebben we niet goed gedaan." De president-commissaris dacht dat het draagvlak er wel zou zijn, "maar dat is er niet."

Hij stelde dat salarisverhoging nodig is om te kunnen concurreren met andere grote Europese banken. Maar volgens Bart Snels (GroenLinks) past dat precies in de lobby die banken al jaren voeren: "minder regels en kijken naar internationale context." Maar, zegt de politicus, "wij kijken naar de veiligheid van de Nederlandse bankensector." Buitensporige salarissen horen daar niet thuis.

Paternotte gelooft het argument niet dat de Nederlandse bankentop naar concurrerende buitenlandse banken vertrekken. "Noemt u eens drie banken-ceo's die naar een buitenlandse bank zijn vertrokken." Dat kon Van der Veer niet. Wel zei hij dat medewerkers onder de top, de bank hebben verlaten. Of dat specifiek een geldkwestie was, werd niet duidelijk.

Belastingbetaler

Premier Mark Rutte bemoeide zich eerder ook met de zaak en stelde dat banken een andere positie hebben dan normale bedrijven. "We weten uit 2008 dat zodra banken, vooral de systeembanken, in de problemen komen, er uiteindelijk ook een vangnet nodig is", zei hij. Dat vangnet is de belastingbetaler.

In de crisis klopte ING nog bij de belastingbetaler aan en ontving 10 miljard euro aan staatssteun. Die schuld is met rente terugbetaald.

Volgens Van der Veer zijn de regels nu aangescherpt en moeten bij een crisis eerst de aandeelhouders en obligatiehouders inspringen. Toch verandert dat weinig aan de zaak, stelt Paternotte. "U werkt bij een bedrijf dat niet failliet kan gaan."

GroenLinks

Hoewel de salarisverhoging van tafel is, laat GroenLinks het er niet bij zitten. De partij werkt aan een wetsvoorstel dat regelt dat salarisverhogingen van bestuurders van belangrijke banken voortaan door de minister van Financiën moeten worden goedgekeurd.

Ook moet de initiatiefwet de sluiproute dichten waardoor het vaste deel van bankierssalarissen in bijvoorbeeld aandelenpakketten kan worden uitgekeerd.

Van der Veer snapt dat GroenLinks de wet indient, maar stelt dat het niet nodig is. Hij stelt dat de bankensector zelf regels kan opstellen. Daar is wel wederzijds vertrouwen voor nodig. Maar juist dat vertrouwen heeft bij de Kamerleden opnieuw een knauw gekregen. Het is nog maar de vraag of het gesprek dat vertrouwen heeft hersteld.

PvdD-Kamerlid Lammert van Raan: "U vindt de salarisverhoging een slecht besluit, omdat het niet is gelukt. Niet omdat u het niet goed vindt."