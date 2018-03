Benoeming EU-topman Selmayr leek volgens Europees Parlement op coup

Het parlement doet onderzoek naar de 'flitspromotie' die commissievoorzitter Jean-Claude Juncker voor zijn huidige ex-stafchef per 1 maart regelde.

In de resolutie stelt het parlement dat de gevolgde procedure ''de grenzen van de wet wellicht heeft opgerekt". Volgens EU-commissaris Günther Oettinger (personeelsbeleid) is de benoeming van Selmayr tot secretaris-generaal volledig volgens de regels verlopen, zei hij dinsdag op een hoorzitting in het parlement.

De 47-jarige Selmayr had gesolliciteerd op de functie van adjunct-secretaris-generaal. Maar Juncker schoof de jurist uit Duitsland door naar de hoogste ambtelijke post. Volgens critici riekt de kwestie naar vriendjespolitiek en schaadt ze de reputatie van de EU.

Pensioen

De Duitser is opvolger van de Nederlander Alexander Italianer, die in februari onverwacht aankondigde op 1 maart met pensioen te gaan. Juncker regelde daarop in enkele minuten de benoeming van Selmayr.

Vrijdag zei Juncker dat hij Selmayr niet zal vragen op te stappen. Ook Eurocommissaris Frans Timmermans zei eerder achter de benoeming van de Duitser te staan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!