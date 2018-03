Juncker ontslaat omstreden EU-topman Selmayr niet

Selmayr en Juncker liggen onder vuur sinds de Duitser in februari, toen hij Junckers stafchef was, in enkele minuten werd benoemd tot secretaris-generaal, de hoogste ambtelijke positie in de commissie. Het EU-parlement is een onderzoek naar de procedure begonnen.

Volgens de Franse president Macron is er ''een controverse'' over Selmayr ontstaan. ''Die moet we serieus nemen. Als procedures en transparantie kunnen worden verbeterd dan heeft het onderzoek een democratische functie.''

De Tweede Kamer heeft haar ongenoegen geuit over de benoeming die volgens haar naar vriendjespolitiek riekt. Ook heeft een Nederlandse delegatie vorige maand in Brussel namens 26 nationale parlementen aanbevelingen aangeboden om het gebrek aan transparantie in de EU aan te pakken.

