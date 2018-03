Cannabisactivist doet zelfmoordpoging in Tweede Kamer

Het debat over georganiseerde criminaliteit dat gaande was, is stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd.

De politie in Den Haag bevestigt dat de man nog in leven is en met een ambulance naar een ziekenhuis is gebracht.

Het zou gaan om een activist die de afgelopen twee maanden voor het Kamergebouw postte om te demonstreren tegen de criminalisering van cannabis. Hij werd vorig jaar december veroordeeld voor het bezit van wietplanten, maar kreeg geen straf opgelegd. De man vond zijn veroordeling onterecht. "Ik ben gewoon een goedwillende burger die misleid is door de overheid", zei hij tegen De Gelderlander.

De activist schreef vlak voor het incident een bericht over zijn aanstaande daad op Facebook, zegt een bekende van de activist tegen NU.nl. "Vergeef mij deze daad, ik moet dit doen om de politiek wakker te schudden", schreef de man.

Stabiliseren

Op beelden van vlak na het incident is te zien hoe Kamervoorzitter Khadija Arib het hoofd van de man lijkt te stabiliseren. In een reactie zegt zij niet veel over het incident kwijt te willen. "Het is gebeurd en er is naar gehandeld", aldus Arib. "Verder kan ik er niet veel over zeggen".

Kamerleden die het zagen gebeuren zijn zeer aangeslagen. ''Het heeft natuurlijk impact als zoiets gebeurt'', zei Kamervoorzitter Khadija Arib, die hen even na het voorval heeft gesproken. ''Ik hecht eraan om op te merken dat door zeer lovenswaardig optreden van verschillende personen die in de zaal aanwezig waren, erger is voorkomen.'' Er wordt nazorg verzorgd voor de aanwezigen.

De staf van de Tweede Kamer wil voorlopig niet meer kwijt dan dat er ''een incident bij de publieke tribune in de plenaire zaal'' is geweest en dat hulpdiensten ter plaatse zijn.

De vergaderingen die de rest van de dag gepland stonden, zijn afgelast.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn 'Zelfmoord? Praat erover'. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl