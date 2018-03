Partijen in twee gemeenten winnen absolute meerderheid

Het CDA in Tubbergen behaalde de grootste overwinning met 61,2 procent van de stemmen. Dat vertaalt zich naar twaalf van de negentien raadszetels in de Twentse plaats, schrijft het AD. Het CDA kwam in het Brabantse Boekel ook in de buurt van een absolute meerderheid, maar schoot daar met 48,8 procent van de stemmen net te kort.

In het eveneens Brabantse Reusel-de Mierden heeft de lokale partij Samenwerking 51 procent van de stemmen weten te behalen. De partij bezet straks acht van de vijftien zetels.

Het is nog niet bekend of de twee partijen in Tubbergen en Reusel-de Mierden ook echt alleen gaan besturen.