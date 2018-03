Alle stemlokalen moeten vanaf 2019 voor iedereen toegankelijk zijn

Dat schrijven de ministers Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Normaal gesproken zijn de nieuwe richtlijnen voor het eerst van kracht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei volgend jaar.

"Het recht om te stemmen is het fundament van onze democratie. Daarom zou niemand een obstakel moeten ervaren om te gaan stemmen'', zegt Ollongren. Maar: "te vaak ervaren mensen met een beperking nog letterlijk en figuurlijk drempels'', voegt De Jonge daar aan toe.

De minister erkent dat sommige locaties erg lastig toegankelijk zijn te maken voor bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel.

100 procent

Ook is het in drukke winkelstraten niet altijd mogelijk een gehandicaptenparkeerplaats in te richten. Gemeentes moeten het wel kunnen uitleggen als 100 procent toegankelijkheid niet lukt.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart vorig jaar was al 88 procent van de stemlokalen toegankelijk voor mensen met een beperking, volgens een opgave van de gemeenten zelf.

Ollongren gaat ook kijken of leden van het stembureau bijstand kunnen verlenen in het stemhokje aan mensen met een verstandelijke beperking, als die daar zelf om vragen. Om het risico van beïnvloeding tegen te gaan, is hulp nu niet toegestaan. Wel kunnen mensen die bijvoorbeeld blind zijn of geen potlood vast kunnen houden, hulp krijgen bij het invullen van het stembiljet.

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Volg ons verkiezingsblog