Kabinet wil integriteitstoets voor nieuwe bestuurders

De nieuwe basistoets integriteit moet voorkomen dat criminelen in de politiek infiltreren. In de toets wordt onderzocht of kandidaat-bestuurders gevoelig zijn voor corruptie en of er belangenverstrengeling in het spel is.

Kandidaten voor een wethouderspost leveren nu op vrijwillige basis een VOG. Ollongren wil de Gemeentewet veranderen zodat dat verplicht wordt.

Ook wordt onderzocht of de minister van Binnenlandse Zaken zich in de toekomst mag bemoeien met benoemingen als er twijfel is over de integriteit van kandidaat-wethouders.

Strafbare feiten

Wie voor een bepaalde baan solliciteert, moet een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. Deze kan worden aangevraagd bij de gemeente en wordt afgegeven als iemand geen strafblad heeft, of geen strafbare feiten heeft gepleegd dat relevant is voor de functie in kwestie.

Het gaat dan bijvoorbeeld om beroepen waarvoor met kinderen moet worden gewerkt, zoals docent of zwemleraar. Ook moeten mensen die lid willen worden van een schietvereniging een VOG overleggen voordat zij zich kunnen aanmelden.

