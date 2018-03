Haagse partij Islam Democraten doet aangifte om anti-islamspot PVV

Stemhulp: Ontdek welke politieke partij het beste bij je past

In het PVV-filmpje wordt de islam in rode letters onder meer gelijkgeschakeld aan terreur en haat jegens Joden, homo's en christenen. Bij de laatste tekst, ''Islam is dodelijk'', druipt bloed van de letters af.

Vertegenwoordigers van tientallen Haagse moskeeën steunden Kucuk zondag bij zijn stap aangifte te doen. Net als NIDA Den Haag en de Partij van de Eenheid. Zij vinden dat het PVV-spotje ''ontegenzeggelijk aanzet tot haat en geweld tegen moslims en hun instituties".

"Het uitsluiten, discrimineren en demoniseren van groepen Nederlanders in onze samenleving is niet alleen in strijd met onze Grondwet, het is ook maatschappij ontwrichtend", stellen de organisaties.