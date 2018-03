Kwart spitsstroken moet reguliere rijstrook op snelweg worden

"Al dit jaar geldt dit voor de spitsstroken in beide richtingen op de A1 bij Deventer", valt te lezen. In de komende jaren wordt voor 80 kilometer aan spitsstroken omgezet naar reguliere rijstroken. Als voorbeelden noemt de minister de A28 tussen Leusden en Amersfoort en de A2 tussen knooppunt 't Vonderen en knooppunt Kerensheide.

In het regeerakkoord staat beschreven dat de rijstroken vaker opengesteld zullen worden. Wel is dat afhankelijk van de milieukwaliteit en verkeersveiligheid. De minister kijkt naar hoe dit ingevoerd kan worden en verwacht in de zomer meer informatie te hebben.

Als extra oplossing wordt gestart met een test met slimme camera's. Zo kunnen spitsstroken, is het idee, sneller geopend worden voor het verkeer indien dat nodig is.

Groei

De plannen zijn gemaakt om op korte termijn de verbindingen te kunnen ontlasten. Naast deze maatregelen wordt er gewerkt aan een groter plan, het MIRT-programma, om tot 2030 meer dan duizend kilometer rijstroken aan te leggen.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) stelde in een rapport in 2017 dat de verwachte groei tot 2022 slechts gedeeltelijk opgevangen kan worden door een uitbreiding van de wegencapaciteit. "Het reistijdverlies kan hierdoor in totaal toenemen met 28 procent in vergelijking met 2016."

Bergers

Een andere manier om de overlast op korte termijn te beperken is de duur van pech- en ongevallen te verkorten. Er worden afspraken gemaakt met bergers. Op werkdagen worden zij 's ochtends en 's avonds op twintig strategische plaatsen gepositioneerd. Zodoende kunnen zij sneller ter plekke zijn en eerder de weg weer vrij krijgen.

De situatie op de weg moet wel veilig blijven voor de bergers. Daarom geeft de minister een impuls aan het aantal weginspecteurs. Ook zal Rijkswaterstaat samen met bergers kijken of het mogelijk is dat de bergers in bepaalde situaties zelf de veiligstelling uitvoeren.

Tunnels

Ook een punt in de brief is het aanpakken van te hoge vrachtwagens. Ten noorden van Amsterdam komen extra sensoren om vrachtwagens eerder te wijzen op hun hoogte. Ook bij de Beneluxtunnel komt een omleidingsroute zodat te hoge vrachtwagens sneller een alternatieve route kunnen nemen.