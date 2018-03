Ook premier Rutte uit zorgen over 'euthanasiemiddel' na dood vrouw (19)

Eerder op de dag liet minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) weten het "heel zorgelijk" te vinden dat het poeder een eerste slachtoffer heeft gemaakt. Het is goed dat het Openbaar Ministerie de zaak onderzoekt, zegt de vicepremier.

Het onderzoek van het OM moet ook uitwijzen of Coöperatie Laatste Wil (CLW), die het poeder onder mensen met een doodswens wil verspreiden, betrokken was bij de zelfmoord van de 19-jarige Ximena.

Het OM in Oost-Brabant wil echter niets kwijt over een eventueel onderzoek naar het overlijden van Ximena. Ook de landelijke afdeling van het OM zegt niet of er wel of geen onderzoek loopt naar de werkwijze van CLW.

CLW zegt tegen NU.nl dat het "geen enkele vorm van contact" heeft gehad met Ximena en dat het bij haar zelfdoding dus ook "helemaal niet betrokken is".

De jonge vrouw uit het Brabantse Uden maakte drie weken geleden een eind aan haar leven met behulp van het middel. Ze had dat zelf op internet besteld.

De Jonge vraagt zich ook af of het mogelijk is om ervoor te zorgen dat mensen minder gemakkelijk aan het poeder kunnen komen. Volgens RTL Nieuws leveren bedrijven het poeder niet meer aan particulieren. Bedrijven die het poeder voor andere doeleinden gebruiken mogen het spul nog wel afnemen.

Ongewenst

De minister noemde de plannen van CLW eerder ''zeer ongewenst, over het randje van onverantwoord en mogelijk ook strafbaar''. Hij beloofde toen ''een indringend gesprek'' met de organisatie te voeren. Ook de SGP riep op tot een verbod op het poeder naar aanleiding van de dood van de vrouw.

De ouders van Ximena riepen in Trouw op om het poeder niet "vrij verkrijgbaar" te maken. "We denken nog steeds dat ze dit diep van binnen niet wilde. Met dit vrij verkrijgbare middel wordt het iemand heel makkelijk gemaakt om de stap te nemen. We moeten ons met zijn allen afvragen of we dat moeten willen", aldus de vader van de vrouw in de krant.

Bij het bedrijf waar de vrouw het poeder kocht moest worden duidelijk gemaakt waarvoor en voor wie het middel dient. Ximena heeft dit volgens Trouw omzeild door aan te geven dat ze het poeder nodig had bij een scheikundeproject. Het bedrijf zou inmiddels niet meer aan particulieren verkopen.

Legaal euthanasiemiddel

CLW maakte in september bekend een 'legaal euthanasiemiddel' te hebben gevonden. Volgens de coöperatie heeft het nog het meest weg van de Pil van Drion, genoemd naar voormalig lid van de Hoge Raad Huib Drion. Sindsdien zou het middel heel makkelijk online verkrijgbaar zijn.

De organisatie wil er vanaf april of mei voor zorgen dat leden het middel kunnen aanschaffen. Zelf beschikt het niet over het middel, vertelt Petra de Jong, bestuurder van CLW. "Het poeder is alleen in grote hoeveelheden te verkrijgen en dus laten we leden het in groepen kopen", legt ze uit. "2 gram van het middel is voldoende om te overlijden, maar het is pas vanaf 1 kilo te koop. We laten dus een groep van 500 mensen samen 1 kilo kopen."

Op dit moment is CLW bezig met het regelen van alle veiligheidsvoorschriften. Mensen die het poeder kopen moeten daar van de organisatie bijvoorbeeld ook een kluis met persoonlijke vingerafdrukscanner en een kleurstof bij kopen, om misbruik te voorkomen. "Alles bij elkaar kost dat een lid 180 euro", aldus De Jong.

Volgens haar is het ledenaantal van CLW van 3.000 gegroeid naar 22.000, sinds de vereniging bekendmaakte dat het aan het poeder kan komen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!