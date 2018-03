Minister De Jonge uit zorgen over 'euthanasiemiddel' na dood vrouw (19)

Vrouw (19) uit Uden pleegt zelfmoord met op internet besteld poeder.

Poeder makkelijk online te krijgen sinds CLW aankondigde over 'euthanasiemiddel' te beschikken.

Openbaar Ministerie onderzoekt rol CLW bij dood.

Politici uiten zorgen over nieuw poeder.

Het onderzoek van het OM moet ook uitwijzen of Coöperatie Laatste Wil (CLW), die het poeder onder mensen met een doodswens wil verspreiden, betrokken was bij de zelfmoord van de 19-jarige Ximena.

De jonge vrouw uit het Brabantse Uden maakte drie weken geleden een eind aan haar leven met behulp van het middel. Ze had dat zelf op internet besteld.

De Jonge vraagt zich ook af of het mogelijk is om ervoor te zorgen dat mensen minder gemakkelijk aan het poeder kunnen komen.

Ongewenst

De minister noemde de plannen van CLW eerder ''zeer ongewenst, over het randje van onverantwoord en mogelijk ook strafbaar''. Hij beloofde toen ''een indringend gesprek'' met de organisatie te voeren. Ook de SGP riep op tot een verbod op het poeder naar aanleiding van de dood van de vrouw.

De ouders van Ximena riepen in Trouw op om het poeder niet "vrij verkrijgbaar" te maken. "We denken nog steeds dat ze dit diep van binnen niet wilde. Met dit vrij verkrijgbare middel wordt het iemand heel makkelijk gemaakt om de stap te nemen. We moeten ons met zijn allen afvragen of we dat moeten willen", aldus de vader van de vrouw in de krant.

Bij het bedrijf waar de vrouw het poeder kocht moest worden duidelijk gemaakt waarvoor en voor wie het middel dient. Ximena heeft dit volgens Trouw omzeild door aan te geven dat ze het poeder nodig had bij een scheikundeproject. Het bedrijf zou inmiddels niet meer aan particulieren verkopen.

CLW maakte in september bekend een 'legaal euthanasiemiddel' te hebben gevonden. Volgens de coöperatie heeft het nog het meest weg van de Pil van Drion, genoemd naar voormalig lid van de Hoge Raad Huib Drion. Sindsdien zou het middel heel makkelijk online verkrijgbaar zijn.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!