GroenLinks-medewerker ontslagen na aanranding

GroenLinks heeft dat bekendgemaakt na de uitspraak van een rechter, die akkoord ging met het ontslag.

Aanvankelijk kreeg de medewerker een officiële waarschuwing. Daarnaast werd de medewerker gesommeerd in gesprek te gaan met een arbo-arts, in therapie te gaan en een gesprek aan te gaan met het slachtoffer om zijn excuses aan te bieden. Tot die tijd zou hij niet terug mogen komen naar de fractie.

Al snel werd besloten dat dit niet voldoende was, verklaart de partij. Daarom heeft de organisatie besloten de medewerker te ontslaan. Hij had een stagiair op straat in Den Haag in de steek gelaten omdat zij niets wilde weten van zijn toenaderingspogingen. Hij had haar daarvoor een slaapplek aangeboden omdat ze niet meer met de trein naar huis kon. Ze werd met alleen maar een smartphone aan haar lot overgelaten.

Daarna had de vrouw gevraagd of de medewerker "haar echt in de steek zou laten", zo is te lezen in een door de partij eerder verstuurde mail, die in de uitspraak van de rechter staat. Daarop reageerde de inmiddels ontslagen medewerker: "Ik wil alleen jou, ik wil je nu".

De ontslagen medewerker krijgt wel een transitievergoeding mee, zo oordeelde de rechter.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!