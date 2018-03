Europees Parlement stelt onderzoek in naar 'superpromotie' Selmayr

De stafchef van voorzitter Jean-Claude Juncker werd twee weken geleden opeens benoemd tot secretaris-generaal van het dagelijks EU-bestuur. De zaak leidde tot veel verontwaardiging in het Europees Parlement dat maandagavond debatteerde over de zaak.

Volgens critici verliep de promotie erg schimmig, maar de commissie houdt vol dat alles strikt volgens het boekje is gegaan. Commissiewoordvoerders reageerden de afgelopen twee weken afhoudend en soms geïrriteerd tijdens de dagelijkse persvragen over de zaak.

Selmayr (47) had gesolliciteerd op de functie van adjunct-secretaris-generaal. Maar Juncker schoof de Duitser vrijwel direct door naar de hoogste ambtelijke post, toen hij 21 februari bekendmaakte dat de Nederlander Alexander Italianer die plek op 1 maart verlaat omdat hij met pensioen gaat.

Geen transparantie

Andere leden van de Europese Commissie zouden zijn verrast door de procedure, maar stemden wel in met de benoeming. De Duitse jurist wordt de facto de baas over zo'n 33.000 commissieambtenaren. Bij personeelsvakbonden heerst onrust over het gebrek aan transparantie.

Met vriendjespolitiek en schimmige promoties speelt de Europese Commissie eurosceptici in de kaart. Het dagelijks EU-bestuur gedraagt zich arrogant en behandelt EU-parlementariërs als kinderen. Dat was de strekking van het debat dat maandagavond in het Europees Parlement plaatsvond over de zaak.

Aangebrand Brussels lof

"U ondermijnt het vertrouwen van de burger", zei Sophie in ’t Veld (D66).

Agnes Jongerius (PvdA) zei zich te "schamen voor het Europa van de achterkamertjes." Volgens Peter van Dalen (ChristenUnie) is Selmayr nu "aangebrand Brussels lof. Dat is niet te verteren."

Dennis de Jong (SP) zei "stap voor stap" te willen weten hoe de aanstelling is verlopen.

