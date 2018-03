Oud-senator CDA Lies Uijterwaal-Cox (97) overleden

De Utrechtse Uijterwaal kreeg op de School voor Maatschappelijk Werk les van het KVP-Kamerlid Agnes Nolte, dat haar doordrong van het belang van vrouwen in de politiek.

Uijterwaal werd in Utrecht Statenlid voor de KVP, de katholieke partij die in de jaren tachtig zou opgaan in het CDA.

In 1981 kwam Uijterwaal voor de christendemocraten in de Eerste Kamer. Daar voerde ze het woord over milieu, sociale zaken, welzijn en cultuur.

Tijdens haar senatorschap, dat tot 1987 zou duren, zat ze ook het Kamerbreed Vrouwen Overleg voor, waarin vrouwen van verschillende politieke partijen zaten die zich sterk maakten voor de politieke emancipatie van de vrouw.

Uijterwaal overleed in de nacht van zaterdag op zondag, meldt haar familie.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!