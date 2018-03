Rutte: 'Scherpere bonuswet maakt het banken alleen maar makkelijker'

"Eigenlijk maak je ze het makkelijk door nu te zeggen tegen ING: hier heb je wetgeving, dan gaan we het alsnog afdwingen", zei Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte wil eerst de druk bij de bank leggen. "Dit gesprek bevalt me heel goed. Dat wordt uitgezonden, dat vinden ze niet leuk. Ze zijn gevoelig voor hun reputatie. Dat weet ik, want ze vragen niet voor niets mijn hulp om hun reputatie omhoog te krikken."

Dat doet de premier overigens graag, zegt hij. "Maar ik laat ze niet wegkomen door als wetgever te zeggen: wij lossen het voor jullie op."

Omzeilen

Donderdag maakte ING bekend dat de bank het salaris van topman Ralph Hamers met 50 procent wil verhogen naar ruim 3 miljoen euro per jaar. Zijn huidige loon is laag vergeleken met de lonen bij andere vergelijkbare internationale bedrijven, vindt de raad van commissarissen.

De aandeelhouders moeten er nog over stemmen, maar vanuit politiek Den Haag is verontwaardigd gereageerd. Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat met de financiële instelling in gesprek.

Hij kijkt daarbij ook of de bonuswet wordt omzeild. Daarbij mag een variabele beloning van een financiële instelling niet hoger zijn dan 20 procent van het vaste salaris. Omdat het hier niet om een bonus maar om een salarisverhoging in de vorm van aandelen ING gaat, is het bonusplafond niet van toepassing.

Andere positie

Rutte begrijpt de verontwaardiging, want banken hebben een andere positie dan andere bedrijven, vindt hij. "We weten uit 2008 dat zodra banken, vooral de systeembanken, in de problemen komen, er uiteindelijk ook een vangnet nodig is. Dat is voor ons allemaal belangrijk."

"Ik vind het best dat we afspreken dat banken vanuit maatschappelijk oogpunt betalen wat ze willen, maar dan moeten ze me ook niet bellen als ze in de problemen komen. Dat zullen ze wel doen en moeten ze ook doen, omdat er een te groot maatschappelijk belang is om deze systemen niet om te laten vallen."

Bankbestuurders hoeven van Rutte niet onder het salaris van een minister te blijven (als Balkenendenorm). "Maar dit is niet reëel, dit moet je niet willen."

Overigens is de naamgever van die norm, de oud-CDA-premier Jan Peter Balkenende, commissaris bij ING. In zijn tijd als minister-president hamerde hij regelmatig op normen en waarden. Oud-PvdA-leider en eveneens oud-premier Wim Kok was in het verleden commissaris bij de bank.

Zodra Rutte minister-president af is, hoeven we hem niet terug te verwachten in een commissariaat. "Dat lijkt mij verschrikkelijk", aldus de premier.