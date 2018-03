Europees parlement wil uitleg over promotie Martin Selmayr

Volgens critici verliep de promotie erg schimmig, maar de commissie houdt vol dat alles strikt volgens het boekje is gegaan.

Commissiewoordvoerders reageerden de afgelopen twee weken afhoudend en soms geïrriteerd tijdens de dagelijkse persvragen over de zaak. Of Juncker zelf, zijn tweede man Frans Timmermans, of een andere EU-commissaris het debat met het parlement gaat voeren is nog onbekend.

Selmayr (47) had gesolliciteerd op de functie van adjunct-secretaris-generaal. Maar Juncker schoof de Duitser vrijwel direct door naar de hoogste ambtelijke post, toen hij 21 februari bekendmaakte dat de Nederlander Alexander Italianer die plek op 1 maart verlaat omdat hij met pensioen gaat.

Andere leden van de Europese Commissie zouden zijn verrast door de procedure, maar stemden wel in met de benoeming. De Duitse jurist wordt de facto de baas over zo'n 33.000 commissieambtenaren. Bij personeelsvakbonden heerst onrust over het gebrek aan transparantie.

De Tweede Kamer wil dat het kabinet om opheldering vraagt. Als het aan Nederlandse Europarlementariërs van VVD, GroenLinks, D66, PvdA en SP ligt, wordt de benoeming teruggedraaid, bleek dinsdagavond tijdens een debat in Brussel. SP’er Dennis de Jong sprak van een schande en zijn VVD-collega Hans van Baalen zei dat als iets dergelijks in Burkina Faso zou zijn gebeurd, de EU haar steun zou intrekken.

Volgens CDA-Europarlementariër Esther de Lange, die tot dezelfde politieke familie als Juncker behoort, ''stinkt’’ de zaak, maar zij wil eerst alle informatie op tafel hebben. Als mediaberichten waar zijn dat Selmayr heeft voorgesteld dat EU-commissarissen na hun vertrek meer wachtgeld, een kantoor, assistenten en een auto met chauffeur zouden krijgen, dan is zijn positie volgens haar niet houdbaar.