Rekenkamer onvolledig geïnformeerd over misdragingen Oxfam Haïti

De Rekenkamer deed destijds onderzoek naar de besteding van Nederlandse hulpgelden in het Caribische land, dat in 2010 was getroffen door een zware aardbeving. De controleur van het Rijk kreeg wel een rapport van Oxfam over het wangedrag, maar naar nu blijkt was dat onvolledig.

''Wij constateren nu dat wij indertijd niet over de volledige informatie beschikten, met name waar het ging om de rol en betrokkenheid van de landendirecteur. Hierdoor zijn wij niet in de gelegenheid gesteld om de werkelijke situatie te beoordelen", schrijft president Arno Visser aan de Tweede Kamer.

De Rekenkamer concludeerde destijds dat er geen fraude is gepleegd met Nederlands hulpgeld. Deze conclusie staat nog steeds, aldus Visser.

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib Nederland, zegt dat alle informatie die destijds beschikbaar was bij Oxfam Novib, in Nederland met onder meer de Algemene Rekenkamer is gedeeld. Ze zegt te betreuren ''dat nu de indruk is ontstaan dat er destijds, in 2012, geen openheid van zaken is gegeven. Dat de Rekenkamer achteraf stelt dat zij toen niet voldoende geïnformeerd is, is daarom niet correct.''

De Tweede Kamer debatteert dinsdag met minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) over noodhulp. Dan komt ook wangedrag van hulpverleners zeker aan de orde.

Seksfeesten

De hulporganisatie is onder vuur komen te liggen nadat bekend werd dat medewerkers seksfeesten organiseerden in Haïti. Daarbij waren onder meer minderjarige prostituees aanwezig.

