Rutte vindt opnieuw geen vrouw als VVD-minister 'op zich niet goed'

Rutte zei maandag tegen BNR Nieuwsradio dat het "op zich niet goed" is dat het VVD-smaldeel van de ministersploeg zo weinig vrouwen levert. Hij verwacht wel dat dat in de toekomst zal veranderen.

De keuze voor Stef Blok als opvolger van Halbe Zijlstra is opvallend, maar niet verrassend. Blok geldt als vertrouweling van Rutte en was eerder fractievoorzitter van de VVD tijdens Rutte I (VVD, CDA en PVV).

Hij werd vervolgens beloond voor die klus met een ministerschap Wonen en Rijksdienst en moest daarna naar het ministerie van Veiligheid en Justitie nadat VVD'ers Ivo Opstelten en Ard van der Steur moesten vertrekken vanwege hun rol in de politieke nasleep van de Teevendeal.

Terugkeer

Blok kondigde gedurende de formatie nog aan te stoppen met politiek. In het FD zei hij dat zijn besluit vast zou staan, zelfs als de VVD een beroep op hem zou doen.

Van een afscheid blijkt nu geen sprake. De druk vanuit de partij en in het bijzonder van Rutte zal te groot zijn geweest. Rutte is na het vertrek van Zijlstra opnieuw een politieke steunpilaar verloren.

Eerder verlieten zijn vertrouwelingen Henk Kamp, Melanie Schultz van Haegen en Edith Schippers de politiek en Ivo Opstelten, Ard van der Steur en Jeanine Hennis-Plasschaert moesten gedwongen vertrekken.

Ervaring

Rutte zegt in een reactie het "geweldig" te vinden dat Blok de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. Hij noemt hem "zeer ervaren" en vindt dat Blok heeft laten zien dat hij "betrouwbaar en solide" is.

Blok zelf zegt dat hij de vraag om minister te worden "verrassend voor mijzelf en mijn gezin" vond. Hij spreekt van een "mooie functie" en "eervolle post".

De VVD'er wilde eigenlijk een andere carrière inslaan na vele jaren aan het Binnenhof te hebben doorgebracht. "Ik was aan iets anders toe." Maar na een "dringend beroep" van de premier, heeft Blok toch "met enthousiasme ja gezegd".

Blok kwam in november nog in opspraak na een interview in de Volkskrant. Op de vraag wat hij waardeert in vrouwen zei hij: "Vrouwen brengen een zekere irrationaliteit met zich mee, die iemand zoals ik, die erg in zijn hoofd zit, goed doet."

Net als Zijlstra heeft Blok geen aantoonbare buitenlandervaring. Hij zal binnenkort het stokje overnemen van oud-topdiplomate en de huidige minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag die de taken tijdelijk had overgenomen van Zijlstra.

