'VVD'er Stef Blok volgt Halbe Zijlstra op als minister van Buitenlandse Zaken'

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft bekendgemaakt dat Blok maandagmiddag om 16.00 uur als 'beoogd bewindspersoon' een gesprek heeft met premier Mark Rutte.

De keuze is een verrassing, want de 53-jarige Blok verliet afgelopen najaar juist het Binnenhof om eens wat anders te gaan doen.

Met Blok kiest Rutte voor ervaring. Sinds 1998 zat hij in de Kamer, waar hij van 2010 tot 2012 de VVD-fractie leidde. In het vorige kabinet was hij minister voor Wonen en Rijksdienst. In 2015 nam Blok het geplaagde ministerie van Veiligheid en Justitie over, nadat Ard van der Steur ten val was gekomen vanwege de bonnetjesaffaire.

Op het moment is Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) ook baas van Buitenlandse Zaken. Zij nam het over nadat Zijlstra vorige maand was afgetreden. Dat deed Zijlstra omdat hij als fractievoorzitter van de VVD een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin had verzonnen.

Premier Rutte onderstreepte bij Zijlstra's opstappen dat ''liegen nooit mag'' , maar dat de consequenties van geval tot geval kunnen verschillen.

Rutte zei direct dat hij de tijd wilde nemen voor het invullen van de ministerspost op Buitenlandse Zaken.