Ramautarsing trekt zich terug als FVD-kandidaat voor raad Amsterdam

Het vertrek van Ramautarsing werd bekendgemaakt via het twitteraccount van Forum voor Democratie. Zijn vertrek houdt verband met eerdere uitspraken die hij deed.

Vrijdag bracht de Telegraaf naar buiten dat Ramautarsing in een discussiegroep via WhatsApp een betoog steunde waarbij gesteld werd dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt.

"Dat is gebaseerd op de notie dat homo's een relatief hoger IQ hebben en op het moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus 'dommer van wordt.' Geen haat gewoon feiten'', citeerde de krant een bericht van Ramautarsing in de groep.

'Advocaat van de duivel'

Over de uitspraken zegt Ramautarsing nu dat hij het idee had dat er in de groep op WhatsApp vrij van gedachten gewisseld werd. Hij zou om die reden zo af en toe naar eigen zeggen "de advocaat van de duivel hebben gespeeld" en niet, of tenminste niet volledig, achter al zijn uitspraken hebben gestaan.

"Met name wil ik hierbij afstand nemen van de stelling dat ‘homorechten de samenleving dommer’ hebben gemaakt", zei Ramautarsing in de verklaring.

Ramautarsing stelt dat hij zich nu terugtrekt als kandidaat voor de gemeenteraad in het belang van zijn partij.

Eerder had Ramautarsing in een interview met Brandpunt al eens gezegd dat uit onderzoek zou blijken dat er verschillen bestaan tussen het IQ van verschillende volkeren en huidskleuren.

Voorman van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, weigerde zich van de uitspraken van Ramautarsing te distantiëren. Tijdens een debat begin februari over de gemeenteraadsverkiezingen ontaardde dit in chaos en geschreeuw op het podium. Baudet nodigde Ramautarsing op het podium uit om duidelijk te maken dat zijn omstreden uitspraken over de relatie tussen ras en intelligentie niet racistisch zijn.