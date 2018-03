Staatssecretaris Knops vindt dat omstreden tradities 'houvast geven'

''Ik ben niet van de school: negeer het maar en laat ze allemaal maar roepen. Als je geen tegengeluid laat horen, ik doe dat nu wel, relativeer je alles stuk", zegt Knops in De Telegraaf.

Hij ziet dat die discussies vooral in de Randstad worden gevoerd en niet daarbuiten. ''Ik ben als staatssecretaris ook wel eens in Doetinchem, Enschede, Brabant en Zeeland. Daar zie ik een andere houding: er is daar veel meer gevoel voor traditie of cultuur. (...) Tradities geven houvast."

Hij verwijst ook naar de discussie over omstreden historische figuren als Jan Pieterszoon Coen (Coentunnel) of Johan Maurits (Mauritshuis). ''We gaan driehonderd jaar na dato toch niet een soort integriteitstoets doen en iedereen door de normen van vandaag halen? Dat slaat helemaal nergens op."

Het CDA, de partij van Knops, streeft in 332 van de 335 gemeenten naar zetels in de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.