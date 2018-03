FVD-kandidaat Ramautarsing weer in opspraak na uitspraken op Whatsapp

Ramautarsing heeft in een discussiegroep via Whatsapp een betoog gesteund dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt, meldt De Telegraaf. "Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus "dommer van wordt." Geen haat gewoon feiten'', citeert de krant een appbericht van Ramautarsing in de groep.

De krant heeft een deel van de gespreksgeschiedenis van de groep, die het grootste deel van de tijd 'polariserende politici' zou worden genoemd en waarin met linkse en rechtse jongeren fel zou worden gediscussieerd, en screenshots van andere delen in handen.

De FVD-kandidaat zou ook belasting met verkrachting vergelijken, aangezien beide gebaseerd zouden zijn op dwang.

'Zelfbehoud'

Daarnaast vindt ie dat het "blanke ras meer aan zelfbehoud moet doen". Over blanke mensen die zijn stellingen over zelfbehoud niet onderschrijven, stelt Ramautarsing zelden een ras te hebben meegemaakt met zoveel zelfhaat en weinig behoefte tot zelfbehoud.

Later voegt hij daar volgens de krant wel aan toe zelf het resultaat van raciale menging te zijn en niet tegen diversiteit te zijn.

Als Ramautarsing krijgt voorgelegd dat FVD-leider Thierry Baudet in het verleden zou hebben gezegd in een hoofdzakelijk blank land of wereld te willen leven, geeft hij aan dat gezien de dreigingen uit niet-blanke landen best te snappen. Ook schrijft hij: "Blanke immigranten zorgen doorgaans voor minder problematiek, kosten de staat minder.''

Eerder zei hij in een interview dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen. Dat kwam hem toen op veel kritiek te staan.

Misselijkmakend

Afschuwelijk en misselijkmakend. Zo reageert lijsttrekker van D66 in Amsterdam Reinier van Dantzig op de uitspraken. Hij twittert het vreselijk te vinden dat ,,de bodem van racisme en discriminatie nog niet bereikt is bij de nr 2 op de lijst van FVD''. "Dat homorechten de samenleving dommer zouden maken en dat gelul over zelfbehoud van het blanke ras is echt afschuwelijk en misselijkmakend'', aldus Van Dantzig. Hij roept lijsttrekker van de Amsterdamse FVD Annabel Nanninga op om in te grijpen.

De VVD Amsterdam doet eveneens een duit in het zakje. "Het koppelen van ras en geaardheid aan IQ is compleet gestoord en kwaadaardig. Laten we ons met de stad bezighouden'', reageert de Amsterdamse VVD op Twitter, met een link naar het bericht.

Aangifte

Ook D66-leider Alexander Pechtold heeft gereageerd op het bericht. In een tweet schrijft hij: "Hallo @thierrybaudet misschien is aangifte doen in dit geval kansrijker.''

FVD-leider Baudet deed eerder aangifte tegen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). Volgens Baudet beschuldigde Ollongren hem in een lezing van het betrekken van ras in het politieke debat. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels laten weten geen reden te zien Ollongren te vervolgen.