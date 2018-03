FVD-kandidaat Ramautarsing weer in opspraak na uitspraken op Whatsapp

Ramautarsing heeft in een discussiegroep via WhatsApp een betoog gesteund dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt, meldt De Telegraaf.

"Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s een relatief hoger IQ hebben en op het moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus 'dommer van wordt.' Geen haat gewoon feiten'', citeert de krant een bericht van Ramautarsing in de groep.

Het dagblad heeft een deel van de gespreksgeschiedenis van de groep en screenshots van andere delen in handen. In de groep, met de naam 'polariserende politici', wordt fel gediscussieerd tussen linkse en rechtse jongeren.

De FVD-kandidaat zou in de groep ook belasting met verkrachting vergelijken, aangezien beide gebaseerd zouden zijn op dwang.

'Zelfbehoud'

Daarnaast vindt het aspirant-gemeenteraadslid dat het "blanke ras meer aan zelfbehoud moet doen".

"Zelden een ras meegemaakt met zoveel zelfhaat en weinig behoefte tot zelfbehoud", schrijft hij over blanke mensen die zijn stellingen over zelfbehoud niet onderschrijven. "White people crazy". Ramautarsing benadrukt vervolgens dat hij zelf het resultaat is van raciale menging en dat hij niet tegen diversiteit is.

Als Ramautarsing krijgt voorgelegd dat FVD-leider Thierry Baudet in het verleden zou hebben gezegd in een hoofdzakelijk blank land of wereld te willen leven, geeft hij aan dat te snappen, gezien de dreigingen uit niet-blanke landen. Ook schrijft hij: "Blanke immigranten zorgen doorgaans voor minder problematiek, kosten de staat minder.''

Misselijkmakend

"Afschuwelijk en misselijkmakend". Zo reageert lijsttrekker van D66 in Amsterdam Reinier van Dantzig op de uitspraken. Hij zegt op Twitter het vreselijk te vinden dat "de bodem van racisme en discriminatie nog niet bereikt is bij de nr 2 op de lijst van FVD''.

"Dat homorechten de samenleving dommer zouden maken en dat gelul over zelfbehoud van het blanke ras is echt afschuwelijk en misselijkmakend'', aldus Van Dantzig. Hij roept lijsttrekker van de Amsterdamse FVD, Annabel Nanninga, op om in te grijpen.

De VVD in Amsterdam doet eveneens een duit in het zakje op hetzelfde sociale medium. "Het koppelen van ras en geaardheid aan IQ is compleet gestoord en kwaadaardig. Laten we ons met de stad bezighouden''.

Aangifte

Ook D66-leider Alexander Pechtold heeft gereageerd op het bericht. In een tweet schrijft hij: "Hallo @thierrybaudet misschien is aangifte doen in dit geval kansrijker.''

FVD-leider Baudet deed eerder aangifte van smaad en laster tegen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De uitspraken die zij over het vermeend racisme binnen de FVD deed zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) echter niet strafbaar.

Ramautarsing zei in de zomer van 2016 in een interview met Brandpunt dat uit onderzoek zou blijken dat er verschillen bestaan tussen het IQ van verschillende volkeren en huidskleuren. "Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo."

Ollongren haalde dit interview aan in een lezing in Nijmegen, begin februari, en sprak haar zorgen uit over het feit dat Baudet geen afstand nam van de uitspraken van Ramautarsing. "Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras", zei ze.

Baudet sprak naar aanleiding van die uitlatingen van Ollongren van "lasterlijke uitspraken" en "smaad", maar volgens het Openbaar Ministerie is daar geen sprake van.

