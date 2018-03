Rutte blijft hameren op minder geld naar EU

"We moeten niet meer gaan betalen, maar betere resultaten halen met een kleiner budget", zei Rutte vrijdag.

Het lijkt er juist op dat er meer geld nodig is nu het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten. De Britten waren nettobetalers en laten volgens een schatting van de Europese Commissie een gat achter van ongeveer 13 miljard euro per jaar.

Ook Nederland betaalt aan de EU, maar Rutte vindt dat te verdedigen omdat we er veiligheid en welvaart voor terugkrijgen.

De premier heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wil dat Nederland minder gaat betalen aan Europa.

Er wordt momenteel in Brussel druk onderhandeld over de EU-begroting tussen 2021 en 2027. Nu de kaders voor de afdrachten worden vastgesteld, kunnen de lidstaten hun invloed nog laten gelden. Een definitief besluit zal waarschijnlijk pas in 2020 vallen.

WK

Rutte liet onlangs aan de Tweede Kamer weten dat hij de begroting wil moderniseren. Dat betekent minder geld naar landbouwbeleid en fondsen voor armere regio’s. In plaats daarvan zou de EU meer geld moeten reserveren voor zaken als grensbewaking, defensie en klimaat, vindt de premier.

Ook pleit hij voor een sterkere euro, maar dat alles mag niet leiden tot meer politieke samenwerking. Landen moeten hun eigen identiteit behouden.

"Dat het Nederlands elftal ontbreekt op het komende wereldkampioenschap voetbal kan geen reden zijn om te pleiten voor een Europees elftal op het WK in 2022. We gaan er als Nederland gewoon voor zorgen dat we er zelf weer bij zijn", aldus Rutte.

Een Europees Monetair Fonds (EMF), gestoeld op de internationale variant, behoort daarin wel tot de mogelijkheden. Zo’n instituut moet aan noodlijdende EU-landen geld kunnen lenen, maar alleen als dat een laatste redmiddel is. Lidstaten moeten hun zaken eerst zelf op orde proberen te krijgen.

De aansturing van het EMF moet wat Rutte betreft bij de lidstaten liggen en niet bij Europese Commissie, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de EU.

Geen verrassing

De premier hield zijn toespraak in Berlijn voor de Bertelsmann Stiftung, een onafhankelijke Duitse denktank gericht op internationale en maatschappelijke thema’s.

Er werd lang uitgekeken naar de toespraak, maar Ruttes ideeën over Europa blijven dezelfde: meer welvaart, veiligheid, en sterke euro en een gezamenlijke aanpak voor zaken als migratie en klimaat..

Ook moeten financiële risico’s tussen landen niet worden gedeeld, lidstaten moeten zelf orde op zaken stellen door de schulden te verlagen en de economie te hervormen daar waar nodig.

De verschillen tussen de Europese landen, met name die tussen noord en zuid, werden pijnlijk duidelijk tijdens de eurocrisis. Griekenland, Spanje en Portugal moesten met miljardenleningen uit de noodfondsen worden gered.

Rutte is wel voorstander van de Europese bankenunie waarbij de aandeelhouders in plaats van belastingbetalers moeten bloeden als een financiële instelling omvalt.

Afspraak is afspraak

Rutte vindt het belangrijk dat in Europa het principe "afspraak is afspraak" geldt. Als beloftes niet worden nagekomen, brokkelt het draagvlak voor de EU binnen de lidstaten af. Ook pleit hij voor het verder aanscherpen van de diensten- en digitale markt. Er zijn volgens Rutte vijfduizend beschermde beroepen binnen de EU, dat vindt hij te gortig en zorgt alleen maar voor economische obstakels.

Hetzelfde geldt voor de digitale markt. Ondernemers moeten veel gemakkelijker hun producten via internet binnen de EU kunnen verkopen. Tegelijkertijd moeten de rechten van werknemers worden beschermd. Rutte: "Een Nederlandse loodgieter mag niet zijn verliezen aan een loodgieter uit Polen die onder het minimumloon werkt. Tegelijkertijd heeft die Pool recht op een goed salaris."

Tot slot maakte de premier zich zorgen over het afbrokkelende draagvlak voor de EU, Europagezinde politieke partijen staan steeds meer onder druk.

Maar ook dat is weer te ondervangen door resultaten te bieden en geen dingen beloven die je niet kunt waarmaken. "Loze beloften zorgen niet voor banen", aldus Rutte.

