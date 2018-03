GroenLinks-Kamerlid wist al jaren van wangedrag Oxfam-medewerkers

Dat zegt Van der Lee donderdag in een interview met RTL Nieuws. De politicus zat van 2012 tot vorig jaar in het bestuur van Oxfam Novib, de Nederlandse tak van de internationale hulporganisatie Oxfam.

Van der Lee verklaart in het interview dat hij in algemene zin op de hoogte was van het wangedrag van Britse Oxfam-medewerkers. Hij zegt niet te hebben doorgevraagd naar de ernst ervan. Als bestuurslid wist hij bijvoorbeeld niet dat minderjarige prostituees werden ingehuurd op seksfeesten.

"Ik bied de slachtoffers persoonlijk mijn excuses aan en betreur dat ik destijds niet meer heb doorgevraagd", zegt Van der Lee tegen RTL Nieuws.

Oxfam is niet de enige hulporganisatie die onlangs in opspraak kwam wegens seksueel misbruik. Ook bij onder meer Artsen zonder Grenzen en Plan International was er sprake van seksueel ongewenst gedrag of zelfs misbruik.

