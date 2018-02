Defensie gaat onderzoek doen naar verspreiding informatie zaak Kroon

De minister deed de uitspraken naar aanleiding van een recente publicatie in De Telegraaf.

In een zaterdag gepubliceerd stuk was te lezen dat militair Marco Kroon tijdens zijn verblijf in Afghanistan op een inlichtingenmissie was in Kabul. Hij zou daarbij alleen of met collega's in burgerkleding op pad zijn geweest. De krant kwam met deze berichten op basis van bronnen bij en rond Defensie.

Eerder vroeg Defensie het actualiteitenprogramma Nieuwsuur juist om bepaalde feiten die naar voren waren gekomen in onderzoeken van het tv-programma, niet openbaar te maken.

Levensgevaar

Met het delen van de informatie zouden volgens Defensie namelijk mensenlevens in gevaar kunnen komen. Nieuwsuur besloot daarop om bepaalde informatie inderdaad niet uit te zenden.

"Ik heb niet voor niets gezegd dat er mensen in levensgevaar zouden kunnen komen", zei de minister hierover. Ze heeft dan ook geen goed woord over voor het feit dat mensen binnen Defensie informatie zouden hebben gedeeld met De Telegraaf.

Gevangenisstraffen

"Er staan hoge gevangenisstraffen op het lekken van staatsgeheimen, ik hoop dat iedereen zich dat realiseert. In de zaak-Marco Kroon zijn geen winnaars, alleen verliezers. Daarom vind ik het ook heel vervelend dat hieromheen zo veel gegevens naar buiten komen", zei minister Bijleveld zondag.

Dit weekend kwam ook kritiek van Kroons collega-commando’s op het feit dat hij de publiciteit zoekt. De minister zegt dat Marco Kroon hierover is aangesproken door Defensie: "Het lijkt me verstandig dat hij er niets over zegt. Hij zoekt de publiciteit, en daar spreken we hem op aan. Als zijn rechtspositie in het geding is, mag hij daar zeker wat over zeggen als militair, maar hij mag geen enkel staatsgeheim naar buiten brengen."