GL en PvdA willen abortuspil bij huisarts

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben echter in het regeerakkoord al afgesproken dat de pil alleen bij een ziekenhuis of abortuskliniek verkrijgbaar blijft.

"Dit voorstel vergroot de keuzevrijheid en toegang tot zorg voor alle vrouwen", vindt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GL). Haar PvdA-collega Sharon Dijksma spreekt van "een belangrijke stap vooruit".

Het vorige kabinet heeft in 2016 onder leideing van toenmalig VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) geprobeerd de pil beschikbaar te maken bij de huisarts.

De oud-minister stelde dat het in het belang van de vrouw om bij haar eigen huisarts in een vertrouwde omgeving het gesprek over de abortuspil aan te gaan en eventueel te verstrekken. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat het aantal abortussen afneemt.

Teruggetrokken

Dat voorstel is door het huidige kabinet met twee christelijke partijen CDA en CU teruggetrokken. De confessionelen zagen niets in het plan en vreesden juist een toename van het aantal abortussen. VVD en D66 besloten zich aan te sluiten bij CDA en CU. Volgens de twee liberale partijen zou het voorstel zorgen voor onnodig veel "extra regelgeving" en extra "rompslomp".

Volgens GroenLinks zit er juist een duidelijk verschil tussen het oude plan van Schippers en het initiatiefwetsvoorstel: GL en de PvdA willen niet dat huisartsen allemaal apart een vergunning moeten aanvragen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staat positief tegenover het voorstel. "Het wetsvoorstel schept duidelijkheid over het wettelijke kader waarbinnen dit gebeurt. En het brengt geen administratieve lastendruk met zich mee, dat was bij een eerder wetsvoorstel wel het geval", zegt een woordvoerster. Zij wijst er ook op dat huisartsen straks zelf kiezen of ze de abortuspil gaan verstrekken of niet.