Miljoenen extra voor deelname topsporters aan buitenlandse wedstrijden

Ook moeten talenten beter worden begeleid en onkosten van aankomende en gearriveerde topsporters worden vergoed, schrijft minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer. Hij hoopt te voorkomen dat topsporters in de dop afhaken omdat ze niet kunnen rondkomen.

De rest van het geld gaat naar onder meer ICT-systemen die bijhouden hoe topsporters zich verzorgen, trainen en presteren. Dat is cruciale informatie voor de sporter en zijn trainer.

Ook wil Bruins het aantal nieuwe hoogopgeleide coaches verzesvoudigen. Ten slotte kunnen ook nieuwe sporten, die bijvoorbeeld voor het eerst mogen meedoen aan de Olympische of Paralympische Spelen, rekenen op extra geld.

Geweldig

Bruins woont deze week de Winterspelen in Pyeongchang bij en constateert dat ''Nederland het geweldig doet op de medaillespiegels. Maar we moeten blijven opletten. Andere landen zitten allerminst stil. Willen we dat bijhouden, dan zullen we een tandje moeten bijzetten.''

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse sporters zich minder vaak meten met buitenlandse rivalen, schrijft Bruins. Daar is volgens hem nog winst te boeken.

Kwalificatie

Maurits Hendriks, technisch directeur van het NOC*NSF, ziet dat er steeds meer internationale wedstrijden en toernooien komen. "De worldranking wordt steeds belangrijker, ook voor WK- en Olympische en Paralympische kwalificatie."

"Het topsportniveau in Nederland stijgt. Ook mondiaal is dat het geval. Dit betekent dat ook het niveau van Nederlandse talenten omhoog moet", vervolgt Maurits Hendriks. "Want als de senioren succesvoller worden, en we geen gat willen laten vallen tussen talent en senior, moeten de talenten wel mee."