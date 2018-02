Burgemeester Huizen stapt op om grensoverschrijdend gedrag

"Als bestuurder moet je integer zijn. Daar past grensoverschrijdend gedrag niet bij. Ik heb daarom per direct mijn ontslag ingediend", aldus Hertog in een verklaring.

Hertog was sinds 2012 burgemeester van Huizen. In oktober werd hij 70 en daarom moest hij eigenlijk met pensioen. Maar omdat Huizen over een paar jaar samengaat met Blaricum en Laren, kwam er geen opvolger en mocht Hertog als waarnemer aanblijven.

De commissaris van de Koning in Noord-Holland moet nu een nieuwe waarnemend burgemeester benoemen. Tot die tijd neemt de locoburgemeester waar.

Hertog was eerder burgemeester in Haarlemmermeer. Daar kwam hij in opspraak omdat hij porno keek op een gemeentecomputer die hij thuis had staan. Hij stapte later op na een dodelijke brand in een cellencomplex op Schiphol in oktober 2005. Daarbij waren elf mensen om het leven gekomen.