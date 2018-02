Coalitiepartijen willen minister bij herdenking Armeense genocide

Verder staat in een tweede gesteunde motie dat de Tweede Kamer ''de Armeense genocide erkent". Dat gebeurde niet eerder zo expliciet.

In 1915, ten tijde van de Ottomaanse Rijk, werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering ontkent dat er sprake was van genocide en reageert steeds woedend als landen overgaan tot erkenning.

In Trouw zegt Voordewind vrijdag: ''We mogen de geschiedenis niet ontkennen uit angst voor sancties. Ons land herbergt nota bene de hoofdstad van het internationale recht, dus we moeten niet bang zijn om ook hierin recht te doen.”

'Kwestie'

In het regeerakkoord maakten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het al mogelijk voor de regering om onder voorwaarden over te gaan tot een formele erkenning van een volkerenmoord. Maar eind vorig jaar liet het kabinet weten het in deze zaak te houden bij de ''kwestie van de Armeense genocide".