Jan Hoekema stapt op als waarnemend burgemeester van Langedijk

Als reden voor zijn vertrek noemt Hoekema de discussie die in de media is ontstaan rond een overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar. Barth en Hoekema bedongen dat ze na Hoekema's afscheid als burgemeester tegen een lagere huur in de ambtswoning mochten blijven wonen.

Vanwege de ontstane ophef heeft Hoekema nu zijn ontslagbrief ingediend bij Commissaris van de Koning Johan Remkes.

Hoekema wil naar eigen zeggen niet dat de gemeente Langedijk nog langer wordt belast met de media-aandacht voor zijn persoon. ''Ik vertrek met pijn in mijn hart, want de mooie gemeente Langedijk heeft mijn hart gestolen'', zegt hij. De fractievoorzitters in de raad heeft hij donderdagavond op de hoogte gebracht. Die respecteren zijn besluit, meldt de gemeente Langedijk in een persbericht.

Marleen Barth

Vorige week stapte Marleen Barth op als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. Dat deed zij nadat ophef ontstond over haar afwezigheid bij een belangrijk debat over de donorkwestie. Naar bleek was Barth op dat moment op vakantie op de Malediven.

Het paar Barth en Hoekema kwam in het verleden nog meerdere malen in opspraak omdat het kwistig zou omspringen met belastinggeld. De burgemeesterswoning in Wassenaar werd na het aantreden van Hoekema heel duur verbouwd, Toen Hoekema werd gedwongen zijn ambt neer te leggen, bedong hij een hogere vergoeding dan waar hij recht op had.