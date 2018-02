Coalitie tegen eenzijdige veroordeling Turkse inval Afrin

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vinden dat de NAVO-landen de invasie gezamenlijk moeten veroordelen zolang daarvoor geen rechtvaardiging wordt gegeven.

Een eenzijdige veroordeling heeft "geen effect", zei Han Ten Broeke (VVD) in een debat in de Tweede Kamer. Het kabinet kan volgens Martijn van Helvert (CDA) het beste draagvlak zoeken voor een veroordeling. Maar Turkije moet wel snel met bewijzen komen, zei Joël Voordewind (ChristenUnie).

Onderbouwing

Het kabinet heeft Turkije al tevergeefs een paar keer gevraagd om goede onderbouwing van de inval. Ankara beroept zich op zelfverdediging. Minister Ank Bijleveld (Defensie) heeft op een NAVO-vergadering in Brussel donderdag de Turken nogmaals opgeroepen tot proportionaliteit en opereren binnen internationaal recht. De operatie in Afrin moet de strijd tegen terreurgroep IS niet in de weg zitten.

De oppositie vindt de opstelling van de coalitie onvoldoende. "Rechtsgeleerden maken gehakt van het recht op zelfverdediging" waar Turkije zich op beroept, zei Sadet Karabulut (SP). Volgens Bram van Ojik (GroenLinks) zal het uitblijven van een veroordeling door de Turken worden gezien als een vorm van legitimering van de inval.

YPG

Turkije viel Afrin 20 januari binnen. De Turken beroepen zich daarbij op artikel 51 van het VN-Handvest dat gaat over zelfverdediging. De Turken bestoken in Afrin de Koerdische militie YPG die samen met de Amerikanen vecht tegen IS in Syrië.

Erdogan heeft al aangekondigd dat zijn troepen ook zullen oprukken naar de plaats Manbij, dat zo'n 100 kilometer ten oosten van Afrin ligt. Daar geven Amerikaanse militairen steun aan lokale strijders.