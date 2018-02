Oud-premier Lubbers (78) wordt herdacht in kathedraal Rotterdam

Het publiek is daar welkom tussen 13.00 en 19.00 uur en er ligt een condoleanceregister in de kerk. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laten weten namens de familie Lubbers.

Voor genodigden is er dinsdag om 12.00 uur een besloten herdenkingsdienst in dezelfde kerk aan de Mathenesserlaan. Aansluitend is de begrafenis in familiekring.

Politiek

De geboren Rotterdammer was de langstzittende premier van Nederland. De CDA'er stond aan het hoofd van drie kabinetten in de periode van 1982 tot 1994. Hij regeerde eerst zeven jaar met de VVD van Ed Nijpels en Joris Voorhoeve. Daarna volgden vijf jaar met de PvdA van Wim Kok.

Voor die tijd was hij onder meer voor de Katholieke Volkspartij minister van Economische Zaken, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van het CDA. Hij geldt als een van de prominentste politici uit de naoorlogse politiek.

Onder het leiderschap van Lubbers behaalde het CDA in 1986 en 1989 54 zetels, wat nog altijd een record is.

Vluchtelingen

Na zijn loopbaan in de politiek was hij hoogleraar en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties van 2001 tot 2005. Ook was hij twee keer betrokken bij de vorming van een nieuw kabinet als informateur, in 2006 en 2010.

In 1995 werd de christendemocraat benoemd tot minister van staat. Een eretitel die wordt toegekend door de koning of koningin, op voordracht van de ministerraad.