Openbaar Ministerie seponeert aangifte Wilders tegen Rutte

De aangifte is daarom geseponeerd en er wordt dus niet vervolgd, meldt het OM donderdag.​

Als bewindspersonen ambtsmisdrijven plegen is het aan de Tweede Kamer of de regering om de de procureur-generaal bij de Hoge Raad in te schakelen die vervolgens moet overgaan tot vervolging.

Niet bevoegd

Wilders wil Rutte koste wat het kost voor de rechter slepen en is het niet eens met het besluit van het OM. Hij zegt een een zogenoemde artikel 12 Sv-procedure te overwegen om rechtstreeks vervolging af te dwingen bij een gerechtshof.

Deze procedure stelt belanghebbenden in staat om het Hof te laten beoordelen of de zaak niet alsnog aan een rechter moet worden voorgelegd. Het OM stelt echter dat ook deze route geen zin heeft. "Omdat het OM niet bevoegd is in dergelijke kwesties, is het ook niet mogelijk een artikel 12-procedure te starten", aldus het OM.

Discriminatie

Wilders, die zelf ooit voorstelde het discriminatieverbod uit de Grondwet te schrappen, deed in november vorig jaar aangifte tegen de premier vanwege discriminatie van "de gewone Nederlander".

Hij wees daarbij onder meer op het feit dat asielzoekers geen ziektekosten hoeven te betalen. Volgens Wilders worden asielzoekers, maar ook bijvoorbeeld buitenlandse beleggers voorgetrokken. Hij sprak van '"crimineel gedrag" van de minister-president.

'Kansloos'

Hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden Wim Voermans concludeerde in november al dat de aangifte "kansloos" was. Hij wees erop dat premier Rutte als bewindspersoon beleid uitvoert dat op democratische wijze tot stand is gekomen.

Hij zei dat met zijn kansloze aangifte bewust "misbruik maakt van de instituten van de rechtsstaat om een politieke boodschap uit te zenden".