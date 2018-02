Utrechtse PVV-lijsttrekker niet vervolgd voor uitspraken ULU-moskee

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De discriminatieofficier van het OM heeft de uitspraken die Van Deún begin januari deed getoetst en geconcludeerd dat het geen van de discriminatie artikelen in het Wetboek van Strafrecht overtreedt.

De ULU-moskee deed naar aanleiding van de uitspraken van de Utrechtse lijsttrekker aangifte van discriminatie op maandag 15 januari. In de radio-uitzending zei Van Deún dat hij tegen moskeeën in Nederland was en dat de PVV de islam niet als godsdienst erkent.

Volgens het OM stelt de wet dat er sprake is van discriminatie 'wanneer een uitlating betrekking heeft op een groep mensen wegens (onder meer) hun ras of godsdienst'. Kwetsende uitlatingen zijn echter niet strafbaar. Ook is er geen sprake van opruiing omdat de lijsttrekker niet zou hebben opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten.