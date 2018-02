Zijlstra wacht zeer moeizaam debat over leugen Poetin

Zijlstra zei dat hij aanwezig was bij een ontmoeting in 2006 tussen Poetin en voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer in het buitenverblijf van de Russische president.

Daar hoorde Zijlstra Poetin naar eigen zeggen vertellen dat Wit-Rusland, de Baltische Staten en Oekraïne bij 'Groot Rusland' horen. Kazachstan was volgens de bewindsman "nice to have" voor de Russische president.

Maar dat blijkt een leugen, zei Zijlstra zelf maandag tegen de Volkskrant. Hij had zijn verhaal verzonnen omdat hij zijn bron, zoals nu blijkt Van der Veer, wilde beschermen.

Tegelijkertijd vond hij de boodschap van 'Groot Rusland' te belangrijk om niet publiekelijk te maken. Daarom vertelde Zijlstra het verhaal sinds 2014 in kleine kring en twee jaar later ook publiekelijk onder andere in een interview met dagblad AD en tijdens een VVD-congres.

Pijnlijk

Dat gegeven was an sich al pijnlijk voor Zijlstra. Het werd nog pijnlijker toen opnieuw de Volkskrant meldde dat de bewindsman de strekking van het verhaal niet goed had begrepen. Terwijl hij nadrukkelijk beweerde dat de inhoud van het verhaal juist was.

"Ik heb alleen leugens over mezelf verteld. Wat er over Rusland is gezegd, is door die persoon (de bron Van der Veer, red.) bevestigd. Ook richting de Volkskrant. Dat is geen foute informatie. Dat klopt gewoon", zei Zijlstra maandag in een interview met NU.nl.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie lijken Zijlstra te steunen, maar vanuit de oppositie is er felle kritiek. GroenLinks, SP en PvdA twijfelen openlijk aan de geloofwaardigheid van Zijlstra als minister.

Of Zijlstra kan aanblijven als minister, zal aan het einde van het debat duidelijk worden. De voltallige oppositie is goed voor 74 zetels. Als die hem niet steunt, is dat formeel gezien voldoende om aan te blijven. Maar een uiterst labiele wankele verhouding met de Kamer is zeer lastig voor iedere minister.

Propaganda

Uitgerekend dinsdag vliegt Zijlstra naar Rusland, woensdag staat een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov op de agenda.

De Russische ambassade in Den Haag spreekt inmiddels over constante propaganda van misinterpretaties over Ruslands 'agressieve intenties' in de Nederlandse publieke opinie. ''Dit is ook de reden achter het hele verhaal van de veronderstelde ontmoeting tussen minister Zijlstra en president Poetin", schrijft de ambassade in een verklaring.