'Minister Zijlstra legde woorden Poetin over 'Groot Rusland' verkeerd uit'

Van der Veer bevestigt daarmee dat hij de bron is op wiens verhaal Zijlstra zijn gewraakte uitspraken over Poetin baseerde.

Zijlstra ligt onder vuur, nadat eerder op de dag bekend werd dat hij heeft gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting tussen Shell-topman Van der Veer en Poetin in 2006. Daar zou Poetin hebben gezegd dat Wit-Rusland, de Baltische Staten, Oekraïne en ook Kazachstan in zijn ogen bij Rusland horen.

Zijlstra moest erkennen niet zelf bij dat gesprek aanwezig geweest te zijn, maar voerde wel een bron op - die wel bij dat gesprek aanwezig was - van wie hij dat verhaal gehoord zou hebben.

Die bron blijkt nu Van der Veer te zijn. De Shell-topman die in 2006 wél aanwezig was bij de ontmoeting met Poetin, zegt tegen de Volkskrant dat diens woorden "historisch" bedoeld waren, en niet een blijk waren van militaire ambities. Van der Veer heeft Zijlstra in 2014 verteld over de speech van Poetin. Volgens Van der Veer is Zijlstra's uitleg dat Rusland meer macht wil "logisch".

Debat

Maandag liet Zijlstra nog aan NU.nl weten dat de informatie van zijn bron klopte. "Ik heb geen leugens over Rusland verteld, ik heb alleen leugens over mezelf verteld. Wat over Rusland is gezegd, is door die persoon bevestigd." Volgens Zijlstra zou de bron, Van der Veer, tegenover de krant hebben bevestigd dat zijn lezing klopt.

Volgens de Volkskrant klopt ook dat verhaal niet. "Nu minister Zijlstra zelf heeft onthuld dat de Volkskrant met de bron heeft gesproken, en ons contact met hem ook nog opvoert als bewijs dat hij Poetins woorden correct heeft weergegeven, zijn wij gedwongen alles openbaar te maken", zegt hoofdredacteur Philippe Remarque in de krant.

Premier Mark Rutte zei eerder op de dag dat de positie van Zijlstra niet ter discussie staat, omdat de inhoud van het gesprek overeind blijft, en coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie sloten zich bij die redenering aan. Het blijkt nu dus anders te liggen.

Geloofwaardigheid

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met Zijlstra over de kwestie. De oppositie toonde zich eerder op de dag zeer kritisch op de handelingen van Zijlstra.

Bram van Ojik (GroenLinks): "Ik neem dit hoog op. Het trekt een wissel op de geloofwaardigheid van Zijlstra en zijn uitspraken kunnen in de toekomst op elk gewenst moment door Rusland of anderen tegen ons gebruikt worden."

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen: "Als je het normaal vindt jarenlang op te scheppen over een ontmoeting die nooit heeft plaatsgevonden, dan is het de vraag hoe nauw Halbe Zijlstra het neemt met de waarheid."

SP-Kamerlid Sadet Karabulut vindt dat Zijlstra niet langer geloofwaardig is. Zij wijst erop dat Zijlstra meerdere malen de kans heeft gehad de leugen recht te zetten, maar dat niet heeft gedaan. "Waarom doe je zoiets?" vraagt zij zich af.