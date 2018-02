Minister Halbe Zijlstra loog over ontmoeting met Poetin in 2006

Dat heeft de minister zelf toegegeven in een gesprek met de Volkskrant. Zijlstra zegt dat hij het verhaal heeft "geleend" van iemand die wel echt bij de ontmoeting in een buitenhuis van Poetin aanwezig was.

"Ik heb het verhaal naar mijzelf toegetrokken", aldus Zijlstra. Dit deed hij naar eigen zeggen om zo de bron te beschermen. "Omdat dit ook implicaties voor hem of zijn bedrijf kon inhouden." De minister zegt alsnog niet bekend te maken van welke persoon hij het verhaal heeft overgenomen.

Het verhaal dat de minister vertelde was dat hij als medewerker van Shell achterin het zaaltje zat en Poetin zijn plannen voor "Groot-Rusland" hoorde vertellen. Volgens Zijlstra is dat verhaal dus wel echt waar en heeft het "stevige implicaties", waardoor hij vindt dat hij "geen desinformatie heeft verstrekt".

"De geopolitieke betekenis van die woorden waren en zijn groot. Zeker gezien de annexatie van de Krim, het voortdurende conflict in Oost-Oekraïne en het feit dat de Baltische staten lid zijn van de NAVO", aldus de minister in een reactie. "Ik vond het daarom van politiek belang deze uitspraken wereldkundig te maken."

Oorlog

Poetin zou hebben gezegd dat Wit-Rusland, de Baltische Staten, Oekraïne en ook Kazachstan in zijn ogen bij Rusland horen. Sinds 2014 gebruikt Zijlstra het verhaal en in 2016 waarschuwde hij tijdens een VVD-congres zelfs voor oorlog met Rusland naar aanleiding hiervan.

Daarnaast hebben spindoctors van de VVD het verhaal gebruikt om aan te tonen dat Zijlstra wel degelijk genoeg internationale ervaring heeft om minister van Buitenlandse Zaken te worden.

Onhandig moment

De bekentenis komt na onderzoek van de Volkskrant waarin blijkt dat collega's van Zijlstra "grote twijfels" hebben over het verhaal. Verschillende Ruslandkenners achten het volgens de krant ook onwaarschijnlijk dat Poetin dit tegen niet-Russen zou hebben gezegd.

De onthulling komt op een ongelegen moment voor de minister, die deze week afreist naar Moskou voor een ontmoeting met ambtsgenoot Sergei Lavrov. MH17 is een belangrijk thema tijdens dat gesprek.

Zijlstra laat weten te begrijpen dat zijn wijze van bronbescherming onverstandig is geweest. "De manier waarop ik de bron heb willen beschermen en de inhoud van mijn boodschap over Rusland heb willen onderstrepen was onverstandig, dat is me volstrekt helder."

Premier Mark Rutte zou een aantal weken geleden op de hoogte zijn gebracht van de leugen van Zijlstra. Hij heeft nog niet gereageerd, omdat hij in Pyeonchang zit voor de Winterspelen.