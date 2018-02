Kamer moet laatste woord krijgen grote uitgaven

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge reageerde zaterdag op een artikel uit de Volkskrant, die op basis van coalitiebronnen schrijft dat het bedrag voor de verpleeghuizen wel eens lager kan uitvallen.

Het Zorginstituut stelde begin vorig jaar kwaliteitsnormen op, die 2,1 miljard euro zouden kosten als ze worden ingevoerd. De Tweede Kamer kwam er tot verrassing van velen achter dat ze hier weinig meer aan kon doen.

"Als het om zulke grote bedragen gaat die het gevolg zijn van het (opnieuw) vaststellen van kwaliteitskaders, dan is het best wel weer vreemd dat de omvang van het budget niet meer politiek ‘bediscussieerbaar’ is", schrijft De Jonge over de 2,1 miljard euro. Hoe de wetswijziging er precies uit komt te zien kan het ministerie nog niet zeggen.

Normen

Omdat niet ieder persoon in een verpleeghuis dezelfde of even veel zorg nodig heeft, worden de normen die het Zorginstituut heeft opgesteld nog 'contextgebonden' gemaakt. Dat moet eind 2018 klaar zijn.

Of dat betekent dat er minder geld naar de verpleeghuizen hoeft te gaan laat De Jonge in het midden. "Deze contextgebonden normen kunnen in theorie hoger of lager uitvallen dan de bestaande tijdelijke normen", schrijft hij op Facebook. "Maar er is geen aanleiding om nu te veronderstellen dat het gereserveerde bedrag van 2,1 miljard omlaag kan."